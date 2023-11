Chiamato 'Fira de Santa Llúcia', si celebra dal 1786

(LaPresse) Barcellona inaugura il tradizionale mercatino di Natale chiamato ‘Fira de Santa Llúcia’, che si celebra nella piazza della Cattedrale di Barcellona dal 1786. Si tratta di un mercatino in cui sia i catalani sia i turisti acquistano decorazioni natalizie e incontrano figure tipiche del Natale catalano, come il “caganer” – caratteristiche statuine di personaggi accovacciati nell’atto di defecare collocate nel presepe (ce n’è anche uno che raffigura la premier Meloni) – e il “tio”, un tronco dipinto che i catalani colpiscono con un bastone per ricevere doni.

