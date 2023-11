L’esercito israeliano ha diffuso un video dei suoi soldati in azione a Gaza e di bersagli colpiti con i raid sempre nella Striscia. Lo Stato ebraico fa sapere che i militari “stanno continuando ad operare nella Striscia di Gaza, colpendo infrastrutture terroristiche, uccidendo terroristi e localizzando armi”. Intanto confermato l’accordo per un cessate il fuoco temporaneo tra Israele e Hamas in cambio del rilascio degli ostaggi detenuti dall’organizzazione palestinese, specificando che l’inizio della tregua verrà annunciato nelle prossime 24 ore.

