Fox News parla di attentato terroristico. Il mezzo era carico di esplosivo, morte le due persone a bordo. L'Fbi ha aperto un'indagine

Il Rainbow Bridge, il ponte che collega gli Usa al Canada, è stato chiuso al traffico dopo che un veicolo è esploso ad un checkpoint in prossimità delle Cascate del Niagara. L’Fbi in un comunicato ha riferito di avere avviato un’indagine. Le foto e i video pubblicati sui social media mostrano la postazione di confine in fiamme. La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, è stata informata dell’incidente e sta “attentamente monitorando la situazione”. Il Rainbow Bridge è uno dei quattro valichi che collegano lo Stato di New York all’Ontario.

Fox, esplosione su ponte con Canada è attentato terroristico

L’esplosione di un veicolo sul Rainbow Bridge, il ponte che collega New York al Canada, è stata un attentato terroristico. Lo riferiscono fonti di Fox News. L’Fbi ha aperto un’indagine. Il mezzo, che stava viaggiando dagli Usa al Canada e tentava di attraversare il valico di confine era carico di esplosivo e le due persone a bordo sono morte, hanno riferito le fonti. Una guardia di frontiera è rimasta ferita.

