Secondo il magistrato, il politico catalano aveva un ruolo di leadership nelle proteste

Il giudice istruttore del Tribunale Nazionale spagnolo, Manuel García Castellón, che sta indagando sul movimento Tsunami Democràtic per i disordini seguiti alla condanna dei leader indipendentisti catalani nel 2019, ha chiesto alla Corte Suprema di indagare l’ex presidente della Generalitat e membro del Parlamento europeo Carles Puigdemont, e la leader di Erc Marta Rovira per il reato di terrorismo. Ne danno notizia i media spagnoli. La Vanguardia spiega che il giudice sostiene di non poter continuare a indagare sul caso visto che l’ex presidente catalano gode dell’immunità in quanto membro del Parlamento europeo. Secondo il magistrato Puigdemont aveva un ruolo di leadership nelle proteste, avendo partecipato alle riunioni tenutesi a Ginevra dal 29 al 31 agosto 2019, dove potrebbe essere stata pianificata l’azione di Tsunami Democràtic. Secondo il magistrato le proteste messe in atto dalla piattaforma indipendentista sono da classificarsi come “terrorismo“.

