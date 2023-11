L'ex Presidente della Commissione europea: "Non sta esistendo nel conflitto israelo-palestinese"

“L’Europa non è esistita in Ucraina e non sta esistendo nel conflitto israelo-palestinese. Risposta triste, ma onesta”. Lo ha dichiarato Romano Prodi a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 all’Istituto Italiano per gli Studi Storici, a Napoli. L’Europa non ha imparato a essere un soggetto, vero? “Non è riuscita. Non è che non abbia imparato, è troppo divisa. Bisogna ritornare a quello che era qualche decennio fa”, ha concluso l’ex Presidente della Commissione europea.

