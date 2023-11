Per il Washington Post sarebbe intanto vicino un accordo per la liberazione di decine di ostaggi

Nuova giornata di conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Secondo media statunitensi, tra cui il Washington Post, sarebbe vicino un accordo per la liberazione di diverse decine di ostaggi in cambio di cinque giorni di tregua nei combattimenti. Nel frattempo proseguono i bombardamenti: Al Jazeera riporta di un raid delle Idf su un ospedale indonesiano nel nord di Gaza, costato la vita a 8 persone. Sono invece 64 i soldati israeliani che hanno perso la vita dall’inizio della nuova operazione nella Striscia, affermano i media israeliani.

07:33 Wang Yi: “Cina lavorerà per ripristinare pace”

“Lavoriamo insieme per raffreddare rapidamente la situazione a Gaza e ripristinare la pace in Medio Oriente il più presto possibile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ai diplomatici delle nazioni arabe e a maggioranza musulmana in visita a Pechino. Wang ha sottolineato che a Gaza si sta verificando un disastro umanitario che colpisce tutti i paesi del mondo, “mettendo in discussione il senso umano di giusto e sbagliato e i profitti dell’umanità”.

07:14 Media: “Almeno 8 morti in raid su ospedale indonesiano Gaza”

Almeno 8 persone sono rimaste uccise nel raid israeliano sull’ospedale indonesiano nel nord di Gaza. Lo riporta Al Jazeera. Durante gli attacchi sono rimasti feriti anche due medici della struttura. L’équipe medica ha riferito ad Al Jazeera che l’ospedale è stato preso di mira durante la notte senza preavviso.

06:30 Israele, 64 soldati morti da inizio guerra

Altri cinque soldati sono morti negli ultimi due giorni nei combattimenti nella Striscia di Gaza, portando a 64 il bilancio dall’inizio della guerra. Lo ha dichiarato l’esercito israeliano, citato dai media.

