Le immagini da Buenos Aires: si vota fino alle 18 ora locale

Seggi aperti in Argentina per il ballottaggio delle elezioni presidenziali che vedono il candidato peronista, ex ministro dell’Economia, Sergio Massa, sfidare il candidato anti-establishment Javier Milei, che si definisce un anarco-capitalista e che è stato paragonato all’ex presidente Usa Donald Trump. I sondaggi pre-elettorali, che in passato si sono dimostrati poco affidabili, prevedono un pareggio tra Milei e Massa. Gli argentini hanno cominciato a votare alle 8 del mattino, ora locale. I seggi chiuderanno alle 18, ora locale, e si prevede che i risultati comincino ad arrivare circa tre ore dopo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata