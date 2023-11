A rischio l'habitat con una delle più grandi concentrazioni di giaguari al mondo

Gli incendi stanno devastando il parco statale brasiliano Encontro das Águas, l’habitat con una delle più grandi concentrazioni di giaguari al mondo. L’Università Federale di Rio de Janeiro stima che circa il 34% della foresta sia già stata distrutta dalle fiamme, causate dalle ondate di caldo estivo. Oltre ai giaguari questa riserva, al confine tra gli Stati Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ospita migliaia di specie vegetali e animali, tra cui 159 mammiferi. Nel frattempo Vigili del fuoco, truppe e volontari stanno lavorando per cercare di fermare gli incendi, che minacciano non solo la fauna e flora ma anche le case e i rifugi turistici.

