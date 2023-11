Palestinese nato in Libano, Samih è cresciuto con l’orrore negli occhi del massacro di Sabra e Chatila, due campi profughi teatro dello sterminio di oltre tremila palestinesi ad opera della comunità cristiano-maronita libanese. All’epoca aveva 15 anni e come tanti fu chiamato per ricomporre e sotterrare i cadaveri. Militante di Al-Fatah, organizzazione combattente guidata da Yasser Arafat, fu protagonista delle due Intifada, le “guerre di resistenza”, come le chiama lui. “A tredici anni sparavo e loro sparavano a me”, racconta a LaPresse da Roma dove si è trasferito dal 2003. “Ero un bambino che si faceva forte ma era tutto un inganno”.

“Il 7 ottobre è stato un massacro, uno schifo. Hamas è il peggior nemico della Palestina. La mia libertà non può essere guadagnata sul corpo dei bambini, degli innocenti. Hamas fa più male a noi di Israele“. Samih oggi ha un figlio di venti anni e ha abbandonato la militanza armata. È deluso e spera solo in un futuro di libertà e spensieratezza per la sua famiglia. “Usano la religione come ideologia, usano le nostre cause per i loro interessi“. Il 7 ottobre per Samih “è stato come il miele sui dolci per Israele perché sia Hamas che il governo israeliano non hanno mai voluto rispettare gli accordi di Oslo. Oggi i palestinesi non possono opporsi ad Hamas perché altrimenti vengono uccisi, al tempo stesso non si fidano di Israele che gli bombarda casa. Israele è il nemico numero uno per la Palestina ma dietro ci sono interessi comuni tra Hamas, Israele e Iran. Israele ha sempre saputo che arrivano armi ad Hamas e non ha fatto niente ma bombarda i civili. Con questa guerra Gaza finirà ma Hamas non morirà mai altrimenti chi darà ad Israele la giustificazione per fare quello che fa. L’Iran non entrerà in guerra perché riceverà qualcosa in cambio dagli Stati uniti, Hamas rimarrà ma indebolita come un lupo ferito, Gaza non esisterà più, i popoli arabi ed ebrei avranno pagato il prezzo più caro ma si ricomincerà da capo”.

