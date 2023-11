Il foliage rende la città affascinante per residenti e turisti

L’autunno riveste Praga di giallo e arancione. Nei parchi della capitale ceca, come quello di Stromovka, il foliage disegna un paesaggio affascinante per residenti e turisti. Secondo i metereologi il fenomeno quest’anno è arrivato più tardi per il riscaldamento globale che ha portato a un autunno molto mite.

