Il re di Giordania: "Violazioni Israele spingono regione verso esplosione"

Nuova giornata di operazioni militari israeliane a Gaza. Ieri la presa del Parlamento locale da parte delle Israel Defence Forces, che intanto hanno dato il via libera al trasferimento di incubatori da un ospedale di Israeliano allo Shifa di Gaza. Intanto il Re di Giordania tuona, affermando che “le violazioni commesse da Tel Aviv spingono l’intera regione verso l’esplosione”. IN AGGIORNAMENTO

10:45 Idf: “Soldatessa Israele ostaggio di Hamas è stata uccisa”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato la morte della soldatessa Noa Marciano, ostaggio di Hamas. Marciano, 19 anni, stava prestando servizio nel kibbutz di Nahal Oz quando la base è stata attaccata dai miliziani di Hamas il 7 ottobre scorso. Con lei sono state rapite 240 persone. Lo riporta The Times of Israel. Ieri sera Hamas aveva pubblicato un video di lei che la mostrava mentre parlava davanti alla telecamera quattro giorni dopo essere stata presa in ostaggio.

10:21 Cina si unisce a condanna Israele per minaccia nucleare su Gaza

La Cina si è unita all’Iran e a numerosi Paesi arabi nel condannare la dichiarazione del ministro israeliano del Patrimonio Amichai Eliyahu, secondo cui una bomba nucleare sulla Striscia di Gaza sarebbe un’opzione nella guerra tra Israele e Hamas. Il vice ambasciatore cinese alle Nazioni Unite, Geng Shuang, ha dichiarato che Pechino è “scioccata”, definendo le dichiarazioni “estremamente irresponsabili e inquietanti” e che dovrebbero essere universalmente condannate. Geng ha esortato i funzionari israeliani a ritrattare la dichiarazione e a diventare parte del Trattato di non proliferazione nucleare, considerato la pietra miliare del disarmo nucleare, come Stato non dotato di armi nucleari, “il prima possibile”. Geng ha dichiarato che la Cina è pronta a unirsi ad altri Paesi “per dare nuovo impulso” alla creazione di una zona libera da armi nucleari nel Medioriente, affermando che l’urgenza è maggiore a causa della situazione attuale della regione.

09:53 102 membri staff Unrwa uccisi a Gaza da inizio guerra

“Nelle ultime 24 ore, un membro dello staff dell’Unrwa è stato ucciso con la sua famiglia nei bombardamenti nel nord della Striscia di Gaza”, portando a 102 i morti tra i membri dello staff dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Lo afferma la stessa agenzia in un comunicato. “Questo è il numero più alto di operatori umanitari delle Nazioni Unite uccisi in un conflitto nella storia delle Nazioni Unite”, si legge nel comunicato, come riporta la Cnn.

09:47 Onu: “Solo un ospedale in nord Gaza può ricevere pazienti”

L’ufficio umanitario delle Nazioni Unite, noto come Ocha, afferma che solo un ospedale nel nord della Striscia di Gaza è in grado di ricevere i pazienti. Tutti gli altri non sono più in grado di funzionare e servono per lo più come rifugi dai combattimenti, compreso il più grande di Gaza, al-Shifa, che è circondato dalle truppe israeliane.

09:26 Media, 10 morti in raid Israele su Khan Younis

Sono almeno 10 i morti in un bombardamento israeliano che questa mattina all’alba ha colpito Khan Younis, città nel sud della Striscia di Gaza. Tra loro ci sono bambini. Lo riferisce l’agenzia Wafa. Il raid ha colpito le case delle famiglie Al-Agha e Abu Gemayzeh, nella parte est della città palestinese. Nell’ultimo mese Khan Younis è stata più volte indicata da Tel Aviv come città sicura in cui gli evacuati dal nord della Striscia potevano trovare rifugio.

08:52 Uccisi altri 2 soldati israeliani, 46 da inizio guerra

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno reso noto che altri due soldati sono stati uccisi combattendo contro i miliziani di Hamas nel nord della Striscia di Gaza. Sale così a 46 il bilancio delle vittime dell’operazione di terra israeliana. I due soldati morti sono stati identificati come il sergente Roee Marom, 21 anni, di Ra’anana, comandante di squadra del battaglione 906; e il sergente maggiore. Raz Abulafia, 27 anni, di Rishpon, combattente del battaglione 6863. Lo riporta The Times of Israel.

08:50 WP: “Verso accordo Israele-Hamas per rilasciare ostaggi”

Un funzionario israeliano ha dichiarato al Washington Post che un accordo tra Israele e Hamas, che prevede il rilascio di parte degli ostaggi, si sta avvicinando alla conclusione e potrebbe essere annunciato entro pochi giorni. “Le linee generali dell’accordo sono chiare”, avrebbe detto il funzionario. Gli ostaggi verrebbero rilasciati in gruppi, in cambio di donne e giovani palestinesi incarcerati in Israele, afferma il rapporto. Israele avrebbe chiesto il rilascio di 100 donne e bambini ostaggio, ma Hamas si sarebbe detto disponibile a liberarne solo 70. Il quotidiano americano aggiunge che Israele sarebbe anche disponibile a un cessate il fuoco temporaneo della durata massima di cinque giorni al fine di consentire il passaggio sicuro degli ostaggi fuori dalla Striscia di Gaza e un afflusso di aiuti ai civili nell’enlcave

08:49 Soldati Israele in quartier generale polizia Hamas

Le truppe della Brigata Golani dell’esercito israeliano sono entrate all’interno del quartier generale della polizia militare di Hamas nella Striscia di Gaza. Le truppe hanno scattato una foto all’interno del sito catturato in cui mostrano una bandiera israeliana e una bandiera del 13° battaglione di Golani. L’immagine sta circolando sui social. Lo riferisce The Times of Israel. Ieri una foto simile mostrava la Brigata Golani all’interno del parlamento di Gaza City.

08:17 Sei palestinesi uccisi in raid Israele in Cisgiordania

Sei palestinesi sono stati uccisi in un raid dell’esercito israeliano nella città e nel campo profughi di Tulkarem, nel nord della Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia Wafa. I 6 morti sono Walid Naseem Masei, 26 anni, Saeed Suleiman Youssef Abu Tahoun, 24 anni, Jihad Khaled Muqbil Ghanem, 27 anni e Musab Omar Ahmed Al-Ghoul, 21 anni, Mahmoud Ali Hadayda, 25 anni, e Hazem al-Hosary, 28 anni. Secondo il corrispondente della Wafa, un’unità speciale israeliana ha fatto irruzione in città, scatenando scontri con gli abitanti. Almeno 12 giovani sono stati feriti dai proiettili sparati dai cecchini israeliani schierati sui tetti delle case e degli edifici. Si tratta della seconda incursione nel campo nel giro di una settimana. Con l’uccisione dei sei giovani, sale a 31 il bilancio delle vittime a Tulkarem dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas.

06:29 Idf: “Trasferire incubatori da ospedale Israele a Gaza”

“A seguito dell’offerta di assistenza umanitaria da parte dell’IDF al direttore generale dell’ospedale Shifa, l’IDF ha avviato uno sforzo umanitario per coordinare il trasferimento degli incubatori da un ospedale in Israele all’ospedale Shifa nella Striscia di Gaza”. Lo comunicano le Forze di Difesa Israeliane sui loro canali social. “L’IDF resta impegnata a sostenere le proprie responsabilità morali e professionali nel distinguere tra civili e terroristi di Hamas – prosegue -. L’IDF è disposta a collaborare con qualsiasi mediatore affidabile per garantire il trasferimento degli incubatori”.

01:39 Re Giordania: “Violazioni Israele spingono regione verso esplosione”

Qualsiasi scenario che includa la rioccupazione di parti di Gaza da parte di Israele peggiorerà la crisi e le continue “violazioni” israeliane in Cisgiordania e Gerusalemme “spingeranno la regione verso un’esplosione”. E’ l’avvertimento del re di Giordania Abdallah, come riportato dall’agenzia Petra, citata dal ‘Guardian’. Il re ha affermato che “una soluzione militare o di sicurezza” non avrà successo, aggiungendo che il conflitto ha origine nell’occupazione e nella privazione dei diritti del popolo palestinese. In un incontro con importanti politici giordani, tra cui gli ex primi ministri e il presidente del Senato, Abdallah ha dichiarato che Gaza non deve essere separata dal resto dei territori palestinesi e ha chiesto la fine della guerra e la ripresa di un processo politico sulla soluzione dei due stati. “Qualsiasi altro percorso finirà con un fallimento e porterà a ulteriori cicli di violenza e distruzione”, ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata