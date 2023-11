Il direttore della struttura: "Pronti a evacuare se Israele lo consente". Un bimbo americano di 3 anni tra gli ostaggi di Hamas

Prosegue la guerra in Medioriente. Il direttore dell’ospedale di Shifa avverte: “Pronti a evacuare se Israele lo consente”. La struttura è sotto assedio perché ritenuta il quartier generale di Hamas. L’Oms: “Situazione terribile a Shifa, il mondo non stia in silenzio”. Sembrava che si fossero riaperte le trattative per il rilascio degli ostaggi, ma Hamas ha detto di aver sospeso tutto a causa degli attacchi all’ospedale. Tra gli ostaggi c’è anche un bimbo americano di tre anni.

Tri infermieri dell’ospedale di Al-Shifa sono morte mentre “i bombardamenti e gli scontri armati” attorno alla struttura, la più grande di Gaza, si sono intensificati. Lo afferma l’Onu, secondo cui anche le infrastrutture dell’ospedale sono state danneggiate, tra cui un impianto di generazione di ossigeno, serbatoi d’cqua e un pozzo, il reparto di maternità e una struttura cardiovascolare.

Missile dal Libano verso Alta Galilea, Israele risponde

Un missile anticarro è stato lanciato dal Libano verso la regione israeliana dell’Alta Galilea. Lo riporta Haaretz, secondo cui le forze di difesa israeliane (Idf) hanno risposto al lancio colpendo obiettivi in Libano. Ai residenti di otto città israeliane dell’Alta Galilea è stato, intanto, ordinato di entrare nelle aree protette sino a nuovo ordine, a seguito di una valutazione sulla sicurezza nell’area condotta dall’Idf. Il Consiglio regionale dell’Alta Galilea ha invitato i residenti a cercare rifugio in zone sicure. Tutte le strade dell’area sono state chiuse al traffico.

Oms: “Al-Shifa non funziona più come ospedale”

“I continui spari e bombardamenti nella zona hanno esacerbato la situazione già critica. Tragicamente, il numero di pazienti deceduti è aumentato in modo significativo”. Lo ha detto il Direttore generale dell’Oms, Tedros Ghebreyesus su ‘X’ in merito alla situazione all’ospedale al-Shifa di Gaza City. “Purtroppo non funziona più come ospedale”, ha aggiunto.

Borrell: “Soluzione su futuro Gaza non può essere isolata”

“Cosa accadrà dopo, come possiamo affrontare il problema di Gaza non solo per ricostruire ma per una soluzione alla questione palestinese, è il vero problema politico che dobbiamo affrontare, ovvero la soluzione definitiva al conflitto tra Israele e Palestina che ha raggiunto questo livello elevato dell’orrore. Dobbiamo cercare la pace tra loro”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Ue Esteri. “La soluzione per Gaza non può essere una soluzione isolata. Spiegherò ai ministri cosa potremmo realizzare, cosa dovremmo sostenere e su cosa dovremmo rigettare, con diversi ‘sì’ e diversi ‘no'”, ha aggiunto.

Borrell: “Israele mostri massima moderazione verso civili”

“Chiediamo a Israele di mostrare la massima moderazione per salvare vite civili. Condanniamo l’uso da parte di Hamas di usare i civili come scudi umani, ma esprimiamo anche la nostra preoccupazione per la terribile situazione degli ospedali che sono pesantemente colpiti dalle bombe”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Ue Esteri.

Borrell: “27 chiedono subito pausa umanitaria a Gaza”

“Sapete quanto sono stati difficili i momenti dopo il voto alle Nazioni Unite, in cui si è votato in modi diversi per presentare un approccio completamente unitario. Questo è ciò su cui ho lavorato durante tutto il fine settimana per ottenere una dichiarazione unitaria a 27 per chiedere pause immediate. Lo dico al plurale, non una sola, ma diverse, è l’obiettivo. Sono pause immediate e nuovi corridoi umanitari per affrontare la terribile situazione della popolazione di Gaza”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Ue Esteri.

Onu: “Sfollati e pazienti lasciano ospedale al-Shifa”

Molti altri palestinesi sfollati e pazienti hanno lasciato l’ospedale di Al Shifa secondo un funzionario delle sanitario delle Nazioni Unite. Il direttore degli ospedali di Gaza, Mohammed Zaqout, ha affermato che nella struttura al momento si trovano circa 650 pazienti, 500 operatori sanitari e 2mila e 500 sfollati. Nel fine settimana funzionari sanitari avevano riferito che nell’ospedale si trovavano 1.500 pazienti, altrettanti operatori sanitari e 15mila sfollati. La situazione a Shifa è peggiorata durante il fine settimana, con i medici che hanno riferito che l’ultimo generatore era rimasto senza carburante, provocando la morte di diversi pazienti, compresi neonati prematuri.Il funzionario delle Nazioni Unite ha spiegato che molti degli sfollati sono fuggiti dal complesso e che alcune famiglie hanno portato con sé parenti feriti non in modo grave. Ha aggiunto che i restanti pazienti necessitano di procedure speciali per l’evacuazione, comprese ambulanze attrezzate per portarli negli ospedali egiziani.

Ue: “Situazione Gaza castrofica e peggiora, subito pause”

“La situazione nella Striscia di Gaza è catastrofica e non fa che peggiorare di ora in ora. Molte cose devono essere fatte al riguardo. Innanzitutto occorre portare molti più camion. Queste forniture devono poi essere distribuite in tutta la Striscia di Gaza ovunque ci siano persone che necessitano di assistenza e per questo è urgente definire e rispettare le pause umanitarie”. Lo ha detto il commissario Ue per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, al suo arrivo al Consiglio Ue Esteri. “In terzo luogo, è necessario che arrivi il carburante. Come potete vedere, più della metà degli ospedali nella Striscia di Gaza hanno smesso di funzionare principalmente a causa della mancanza di carburante e il carburante è disperatamente necessario – ha aggiunto -. Spero che ci sarà comprensione tra i 27 dell’Ue sui passi urgenti che devono essere compiuti per alleviare” la situazione.

Anziano ucciso durante blitz israeliano a Hebron

Un palestinese di 65 anni, Issa Ali Abdel Moneim Al-Qadi Al-Tamimi, sarebbe stato ucciso durante un’operazione militare israeliana nel quartiere Al-Hawuz di Hebron, in Cisgiordania. Lo riporta Wafa citando testimoni oculari. L’uomo era alla guida del suo veicolo quando le truppe israeliane avrebbero fatto irruzione nell’edificio amministrativo della Società islamica di beneficenza per la cura degli orfani. I soldati avrebbero quindi aperto il fuoco contro il veicolo, colpendo alla testa il 65enne, che sarebbe morto immediatamente.

Israele, depositi armi Hamas in case, scuole e moschee

Le truppe di terra israeliane continuano a trovare armi e infrastrutture di Hamas durante le operazioni nella Striscia di Gaza, anche all’interno di scuole, moschee e case. Lo affermano le forze israeliane di difesa (Idf). Lo riporta The Times of Israel. Secondo l’Idf, le truppe della 401esima brigata che operano nella periferia del campo di al-Shati hanno localizzato infrastrutture di Hamas nell’università di Al-Quds e un deposito di esplosivi all’interno della moschea di Abu Bakr. Avrebbero quindi sequestrato decine di armi, equipaggiamento militare e piani di battaglia di Hamas. Le truppe della 551esima brigata, da parte loro, dopo aver fatto irruzione a casa di un esponente anziano della Jihad islamica palestinese nell’area di di Beit Hanoun e avrebbero trovato un deposito di armi, alcune delle quali sarebbero state conservate nella camera da letto di un bambino. In un altro raid a Beit Hanoun, le truppe hanno trovato un tunnel, materiali di intelligence e armi, afferma l’Idf.

Usa effettuano attacchi contro siti iraniani in Siria

L’esercito americano ha condotto degli attacchi aerei su due località della Siria orientale sostenute dall’Iran, colpendo una base di addestramento e un deposito di armi. Lo riferiscono il Pentagono e funzionari statunitensi. In una dichiarazione il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha affermato che i raid hanno preso di mira alcuni siti vicino ad Abukama e Mayadin, utilizzati dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane e dalle milizie appoggiate dall’Iran.

Usa: “Raid su siti iraniani in Siria”

Le forze militari statunitensi hanno condotto oggi attacchi di precisione sulle strutture nella Siria orientale utilizzate dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane e da gruppi affiliati all’Iran in risposta ai continui attacchi contro il personale statunitense in Iraq e Siria. Lo ha reso noto il segretario alla Difesa Lloyd Austin in un comunicato. Gli attacchi – viene spiegato – sono stati condotti rispettivamente contro una struttura di addestramento e un rifugio vicino alle città di Abu Kamal e Mayadin.

Casa Bianca, tra ostaggi Hamas anche bimbo americano di 3 anni

Tra gli ostaggi di Hamas c’è anche un bimbo americano di tre anni, i cui genitori sono stati uccisi durante gli attacchi del 7 ottobre in Israele. Lo comunica in una nota la Casa Bianca. In queste ore il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha discusso con l’emiro del Qatar della guerra a Gazza, in un vertice in cui “i due leader hanno convenuto che tutti gli ostaggi devono essere rilasciati senza ulteriori ritardi”, fanno sapere dalla Casa Bianca.

