Il socialista si presenterà al Congresso per chiedere la fiducia. Può già contare sull'appoggio di 179 deputati

La presidente del Congresso dei deputati spagnolo, la socialista Francina Armengol, ha annunciato in una dichiarazione alla stampa che la sessione d’investitura di Pedro Sanchez si terrà questa settimana, mercoledì 15 e giovedì 16. Il socialista si presenterà al Congresso per chiedere la fiducia. Il dibattito inizierà mercoledì, mentre la votazione si terrà giovedì. Sanchez può già contare sull’appoggio di 179 deputati, 3 in più della maggioranza assoluta.

Riunione Parlamento su investitura Sanchez il 15 e il 16 novembre

“Ho convocato” il Congresso “dopo aver parlato in questi giorni” con Pedro Sanchez, il quale “mi ha detto di aver svolto tutte le trattative con i diversi gruppi politici del Parlamento ed è quindi pronto per partecipare al dibattito per l’investitura”. Lo ha detto la presidente del Congresso dei deputati spagnolo, la socialista Francina Armengol, dopo aver annunciato la convocazione del Parlamento il 15 e il 16 novembre per il voto di fiducia a un nuovo governo guidato dal leader del Psoe e premier a interim, Pedro Sanchez. Lo riporta Rtve. Decisivi, per Sanchez, gli accordi con gli indipendentisti catalani in cambio di una legge sull’amnistia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata