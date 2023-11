Benjamin Netanyahu non arretra di un passo. Il premier israeliano è infatti sicuro che la strategia vincente sia quella di proseguire nell’offensiva ad Hamas. “Noi vinceremo. Non ci saranno pause. Questa non è un’operazione, non è un’altra serie di combattimenti. Stiamo andando verso la vittoria totale”, ha detto il primo ministro di Tel Aviv rivolgendosi ai militari israeliani durante una visita al battaglione di ricognizione nel deserto, noto anche come Unità 585 o battaglione beduino. Lo riporta The Times of Israel. “Hamas sarà eliminato”, ha aggiunto.

Chi pensa di estendere attacchi gioca col fuoco

“Chi pensa di poter estendere gli attacchi contro Israele sta giocando con il fuoco, non metteteci alla prova”, ha detto Netanyahu. “Al fuoco si risponderà con un fuoco molto più forte”, ha aggiunto il premier. “Non lasceremo che ci mettano alla prova perché abbiamo mostrato solo una frazione della nostra forza. Ripristineremo la sicurezza al nord e ripristineremo la sicurezza al sud”, ha assicurato Netanyahu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata