Si dovrà attendere ancora per conoscere il destino della piccola

La famiglia Gregory dovrà attendere ancora per conoscere quale sarà il destino della piccola Indi. La decisione della Corte inglese in merito al distacco dei macchinari che tengono in vita la piccola gravemente malata ricoverata a Nottigham, è stata rimandata a lunedì. “Appello rifiutato. Deadline per lunedì”. Lo scrive su X il legale italiano della famiglia Gregory, Simone Pillon. “Nel frattempo – prosegue – lavoriamo ad altri percorsi”.

#IndiGregory appello rifiutato. deadline a lunedì. nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi. pic.twitter.com/9kBmlhQnMV — Simone Pillon (@SimoPillon) November 10, 2023

La lettera della premier alle autorità britanniche

Una notizia che arriva a breve distanza dalla lettera scritta dalla premier Meloni e inviata alle autorità britanniche chiedendo di collaborare per permettere il trasferimento della piccola in Italia. Nella missiva la presidente del consiglio ha fatto riferimento alla Convenzione dell’Aja per la protezione dei minori.

