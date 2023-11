Il messaggio video del portavoce Abu Hamza

Le brigate Al-Quds, il braccio armato del Movimento per il Jihad Islamico in Palestina, hanno fatto sapere che sono pronti a rilasciare due ostaggi. “Annunciamo la nostra disponibilità a rilasciare la signora Hannah Katzir per motivi umanitari e di salute, sapendo che potremmo non essere in grado di fornirle assistenza sanitaria alla luce della mancanza di medicine, carburante, elettricità e di tutte le necessità. Abbiamo espresso la nostra disponibilità a rilasciare il ragazzo Yagil Yaakov per motivi umanitari, anche se giovane, sapendo che le prigioni dell’occupazione sono piene di centinaia di bambini palestinesi. Questa iniziativa entrerà in vigore se saranno soddisfatte le condizioni appropriate sul terreno e a livello di sicurezza”, ha detto il portavoce, che si fa chiamare Abu Hamza. “Decliniamo ogni responsabilità nei confronti dei prigionieri nemici alla luce dei barbari e frenetici bombardamenti su ogni centimetro della Striscia di Gaza”, ha aggiunto. Ad oggi, sarebbero 242 i cittadini israeliani catturati dall’inizio del conflitto tra lo Stato ebraico e Hamas, scoppiato oltre un mese fa, il 7 ottobre.

