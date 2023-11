I due prigionieri, parlando in ebraico, accusano il primo ministro Benjamin Netanyahu di essere la causa della situazione attuale

Le Brigate al-Quds, braccio armato della Jihad islamica palestinese, hanno pubblicato un video dove si vedono due ostaggi attualmente detenuti a Gaza. Si tratta di una donna anziana seduta su una sedia a rotelle, che i media israeliani hanno identificato come la 77enne Hanna Katzir, e del dodicenne Yagil Yaakov. I due potrebbero essere rilasciati per motivi umanitari. Il canale Channel 12 spiega che la donna è uno delle fondatrici del Kibbutz Nir Oz. Il marito è stato ucciso lo scorso 7 ottobre nell’attacco di Hamas. Nel video i due prigionieri, parlando in ebraico, accusano il primo ministro Benjamin Netanyahu di essere la causa della situazione attuale. È la prima volta che la Jihad islamica pubblica filmati di ostaggi detenuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata