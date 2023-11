Tra le crescenti tensioni nella penisola coreana, la sospetta cooperazione nordcoreana con la Russia nella guerra contro l’Ucraina e le preoccupazioni per la crescente aggressività della Cina, il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, è giunto a Seul per colloqui con la leadership sudcoreana a seguito dell’incontro dei ministri degli Esteri del G7 in Giappone.

Tra gli altri, Blinken ha incontrato il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il suo ministro degli Esteri Park Jin. Le tensioni tra le Coree sono al culmine da anni, visto il ritmo a cui vengono svolti i test sulle armi da parte di Pyongyang e, parallelamente, l’intensificazione delle esercitazioni militari combinate della Corea del Sud con gli Stati Uniti. Il G7, dal canto suo, ha “condannato fermamente” i test sui missili balistici della Corea del Nord e i suoi presunti trasferimenti di armi alla Russia, entrambi in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro il regime di Kim Jong-un.

