Sarà in occasione del meeting attuale dell'Apec, e sarà la prima volta del presidente cinese sul suolo americano dal 2017

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping hanno in programma di tenere colloqui bilaterali a San Francisco il 15 novembre, quando i leader dell’Asia-Pacifico si riuniranno per l’incontro annuale dell’Apec, la Cooperazione Economica Asia-Pacifico. Lo ha detto all’agenzia giapponese Kyodo un alto funzionario americano. Il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato, ha detto che gli Stati Uniti e la Cina stanno facendo gli ultimi preparativi per l’incontro tra Biden e Xi, che avrà luogo a margine del forum dei leader della cooperazione economica Asia-Pacifico. Xi non mette piede sul suolo americano dall’aprile 2017.

