Le ultime notizie dal conflitto in Medioriente del 7 novembre. Mentre le truppe israeliane hanno circondato Gaza City, cresce l’emergenza umanitaria per i civili nella Striscia: ieri, secondo il ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas, il bilancio delle vittime palestinesi è cresciuto sopra quota 10mila. E proseguono gli appelli per pause umanitarie dal conflitto. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Sarebbe di circa 20 morti il bilancio di un raid israeliano su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz citando le forze di soccorso che operano nell’enclave palestinese. Nella stessa Striscia vengono segnalati attacchi aerei e colpi di artiglieria contro la città di Gaza, inclusa l’area dell’ospedale di Shifa. A un mese esatto dagli attacchi di Hamas contro Israele prosegue, dunque, l’operazione lanciata dalle forze di Tel Aviv a Gaza.

Un giovane palestinese di 24 anni, Saad Nimr Al-Faroukh, è morto durante scontri con l’esercito israeliano a Sair, a nord di Hebron, in Cisgiordania. Lo riporta Wafa citando fonti mediche. Colpi sarebbero stati esplosi dalle truppe israeliane durante un’operazione nella città di Sair che ha provocato la dura reazione dei residenti. Ci sarebbero anche due feriti, uno dei quali verserebbe in gravi condizioni dopo essere stato colpito all’addome.

Israele manterrà la “responsabilità della sicurezza generale a Gaza per un periodo indefinito” al termine della guerra. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un’intervista rilasciata all’emittente Usa ABC News. “Abbiamo visto cosa succede quando non ce l’abbiamo, con l’esplosione del terrore di Hamas su una scala inimmaginabile”, ha aggiunto.

“Non credo che ci sarà un cessate il fuoco perché questo ostacolerebbe i nostri sforzi per liberare i nostri ostaggi“. Quindi nessuna tregua senza la liberazione degli ostaggi israeliani trattenuti da Hamas. Lo ha confermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un’intervista rilasciata all’emittente Usa ABC News.

“La necessità di un cessate il fuoco umanitario a Gaza diventa sempre più urgente ogni ora che passa. Le parti in conflitto e la comunità internazionale si trovano ad affrontare una responsabilità immediata e fondamentale: fermare questa sofferenza collettiva disumana ed espandere drasticamente gli aiuti umanitari”. Lo scrive su X il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

