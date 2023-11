Per le strade protesta di decine di manifestanti antimonarchici

Re Carlo III è a Westminster per il suo primo King’s Speech da quando è diventato sovrano del Regno Unito dopo la morte della madre, Elisabetta II. Durante il suo intervento il sovrano leggerà un discorso, preparato dal premier Rishi Sunak, in cui annuncerà i piani del governo per il prossimo anno. Sicurezza ai massimi livelli. Questa mattina agenti della guardia reale hanno perquisito le cantine del parlamento all ricerca di eventuali esplosivi. Il re ha viaggiato da Buckingham Palace su una carrozza dorata trainata da cavalli, superando decine di manifestanti antimonarchici che protestavano, esponendo cartelli con la scritta ‘Non è il mio re’. La corona imperiale di Stato, con i suoi quasi 3mila diamanti, è stata trasportata separatamente.

