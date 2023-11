Progettato per trasportare testate nucleari da un nuovo sottomarino nucleare

L’esercito russo ha riferito domenica di aver effettuato con successo il lancio di prova di un missile balistico intercontinentale progettato per trasportare testate nucleari da un nuovo sottomarino nucleare. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato in un comunicato che l’incrociatore missilistico strategico Imperator Alexander III ha lanciato il missile Bulava da una posizione sottomarina nel Mar Bianco settentrionale della Russia e ha colpito un obiettivo nella regione dell’estremo oriente della Kamchatka.

L’Imperator Alexander III è uno dei nuovi sottomarini nucleari di classe Borei che trasportano 16 missili Bulava ciascuno e sono destinati a fungere da componente navale centrale delle forze nucleari russe nei prossimi decenni.Secondo il ministero della Difesa, il lancio di un missile balistico è il test finale per la nave, dopo il quale si dovrà decidere sulla sua inclusione nella flotta. La marina russa ha attualmente in servizio tre sottomarini di classe Borei, un altro sta terminando i test e altri tre sono in costruzione, ha affermato il ministero della Difesa.

