La 28enne in visita ufficiale per commemorare i 150 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi

La principessa Kako del Giappone ha visitato sabato le rovine di Machu Picchu nelle Ande peruviane. La 28enne era accompagnata da membri dell’ambasciata e dalle autorità locali. Oggi ha in programma di visitare il Tempio Qoricancha, uno dei più importanti dell’antica civiltà Inca, e la Cattedrale di Cusco. La principessa Kako è arrivata venerdì in visita ufficiale in Perù per commemorare i 150 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

