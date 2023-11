Raid dello Stato ebraico nella Striscia, decine anche i feriti a Maghazi

IN AGGIORNAMENTO – Almeno 51 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano sul campo profughi di Maghazi. E’ quanto afferma l’agenzia di stampa palestinese Wafa, riportata da Al Jazeera. Funzionari sanitari palestinesi affermano che aerei da guerra israeliani hanno colpito il campo profughi nel centro della Striscia di Gaza. L’attacco è avvenuto mentre prosegue l’offensiva di Israele contro Hamas, nonostante gli appelli degli Stati Uniti per una pausa nella lotta che permetta di portare aiuti ai civili.

Israele: “Colpiti 2500 obiettivi a Gaza”

E l’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito oltre 2.500 obiettivi a Gaza dall’inizio dell’operazione di terra. Lo riporta Haaretz, aggiungendo che nella notte l’esercito ha colpito un complesso militare di Hamas che comprende quartier generali operativi e posti di osservazione.

Scontri in Cisgiordania, 2 palestinesi uccisi ad Abu Dis

Due palestinesi sono stati uccisi dal fuoco dell’esercito israeliano nel villaggio di Abu Dis, in Cisgiordania, in scontri con le forze armate israeliane, secondo il Ministero della Sanità palestinese. Lo riporta Haaretz, aggiungendo che gli scontri sono scoppiati mentre l’esercito israeliano effettuava un’operazione di arresto.I due giovani sono stati identificati come Nabil Halabia, 20 anni, ricercato dai militari, e Musa Diaa Zarour, 22 anni.

