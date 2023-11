Nelle immagini carri armati e soldati nel nord della Striscia oltre a video degli attacchi aerei

Le forze di difesa israeliane hanno diffuso filmati in cui vengono mostrati carri armati e soldati che operano nel nord della Striscia di Gaza, oltre a video in bianco e nero di attacchi compiuti dall’aeronautica israeliana sulla Striscia di Gaza. Le forze israeliane hanno circondato Gaza City esortando i civili a dirigersi a sud per evitare di essere coinvolti nei combattimenti tra Israele e miliziani di Hamas. L’esercito israeliano ha affermato che “nell’ultimo giorno ci sono stati numerosi tentativi di attacco contro le truppe dell’IDF dai tunnel e dai complessi militari nel nord della Striscia di Gaza. Le truppe dell’IDF hanno operato nella zona e hanno ucciso terroristi, localizzato armi di Hamas e scoperto tunnel utilizzati per scopi terroristici”.

