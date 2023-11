Stretta di mano tra la presidente della Commissione europea e il leader ucraino Zelensky

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev ed è stata accolta da Volodymyr Zelensky alla stazione ferroviaria. All’interno della stazione di Kiev, Von der Leyen e Zelenskyy hanno tenuto una cerimonia per consegnare i premi statali ai dipendenti delle Ferrovie ucraine. Von der Lyen ha anche scritto su X che i colloqui durante la sua sesta visita in tempo di guerra si concentreranno sul percorso per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea “e su come continueremo a far pagare alla Russia la sua guerra di aggressione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata