Il video, mostrato da RT, risalirebbe al 2021

RT, un’emittente russa finanziata dal Cremlino, ha diffuso un video che si dice risalga al 2021 e mostra delle persone armate mentre si muovono dentro dei tunnel, forse nella Striscia di Gaza. Gli uomini ripresi sono in tenuta da combattimento e sulle divise sono presenti delle scritte in lingua araba. Il canale di Mosca, tuttavia, non ha fornito ulteriori informazioni. Intanto prosegue senza sosta il conflitto tra Israele e Hamas, scoppiato il 7 ottobre scorso. Le vittime palestinesi, secondo il ministero della Salute di Gaza, sono oltre 9mila. Per quanto riguarda gli ostaggi israeliani in mano all’organizzazione terrororistica: sarebbero saliti a 242.

