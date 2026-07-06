Mondiali 2026, un milione di mattoncini per la Coppa del Mondo: a New York svelato il trofeo Lego gigante

Nel cuore di Manhattan è stata inaugurata una gigantesca replica della Coppa del Mondo FIFA realizzata interamente con mattoncini Lego. La statua, alta oltre otto metri, è composta da 1,36 milioni di pezzi ed è stata installata al Rockefeller Plaza di New York. Il progetto è stato realizzato nella Repubblica Ceca e ha richiesto il lavoro di 56 persone per oltre 7mila ore. Il trofeo si ispira al kit da collezione dedicato alla Coppa del Mondo prodotto dall’azienda danese e progettato dal modellista Christophe Vietti.

A inaugurare l’opera è stato anche Cafu, leggenda del calcio brasiliano e campione del mondo nel 2002. L’ex capitano della Seleção ha partecipato alla cerimonia insieme ad alcuni appassionati Lego che hanno avuto l’opportunità di posizionare gli ultimi mattoncini simbolici sulla struttura. Secondo gli organizzatori, il trofeo rappresenta l’unione tra due passioni globali: il calcio e la creatività. La statua è il fulcro della LEGO World Cup Fan Zone, l’area dedicata ai tifosi che resterà aperta a New York fino al 19 luglio.