Accoltellamento a Milano, sui social il momento dell'arresto dell'aggressore

Sui social circola in queste ore un video che mostra il momento in cui Lamin Saidilly, il 22enne responsabile dell’accoltellamento ai danni di un 55enne all’esterno di un bar nel quartiere milanese di San Siro, viene bloccato a terra dalle forze dell’ordine. A fermare in un primo momento il ragazzo sono stati due muratori egiziani, che lo hanno disarmato e atterrato. Il 55enne, che resta in prognosi riservata all’ospedale Niguarda, è stato colpito con numerosi fendenti al petto e all’addome. Il suo aggressore, invece, è stato portato nel carcere di San Vittore, dove nelle scorse ore è stato sottoposto all’interrogatorio di convalida dell’arresto: il ragazzo non ha risposto alle domande del gip.