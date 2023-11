La 23enne Ilaria De Rosa, originaria del Veneto, è in volo verso l’Italia. Era stata condannata a 6 mesi di detenzione in un carcere

È stata rilasciata oggi Ilaria De Rosa, l’hostess italiana detenuta dal 4 maggio in Arabia Saudita con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti. É quanto apprende LaPresse da fonti diplomatiche. La 23enne, originaria del Veneto, è in volo verso l’Italia. De Rosa era stata condannata a 6 mesi di detenzione in un carcere a 45 km da Gedda e nel suo periodo di detenzione ha ricevuto la visita del console italiano.

“Ilaria De Rosa, la giovane assistente di volo di Resana (Treviso) arrestata in Arabia Saudita nel maggio scorso, è stata espulsa ed imbarcata sul volo Gedda-Roma della Saudia Airlines, con arrivo a Roma alle 13.40 locali”. È quanto fa sapere in una nota il senatore Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia nella commissione giustizia di Palazzo Madama. “Potrà così finalmente riabbracciare familiari e amici”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata