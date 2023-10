Il premier in un'intervista: "Mi aspetto dichiarazione forte da Santa Sede"

“Questo è uno scontro di civiltà ma non nel senso di Islam contro Ebraismo. È uno scontro di valori culturali contro dei barbari, e la prossima potrebbe essere l’Europa“. Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog nel corso della registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera su Rai1. Secondo Herzog infatti si tratta di “un vero test di cosa potrebbe affrontare l’Europa se non ci sosterrà con fierezza in modo da poter sradicare il nemico come abbiamo fatto con l’Isis”.

Herzog: “Mi aspetto dichiarazione forte da Santa Sede”

“Mi aspetto che tutte le autorità morali del mondo siano molto ferme e ci tengo a sentire una dichiarazione forte anche da parte della Santa Sede. Le comunità cristiane sono sotto grande pressione in molto Paesi del Medioriente e io mi sono impegnato personalmente in loro difesa” ha aggiunto il presidente israeliano Isaac Herzog nel corso della registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera su Rai1.

Herzog: “Sentiamo grande aumento antisemitismo nel mondo”

“Sentiamo un grosso aumento del vento dell’antisemitismo nel mondo. Sappiamo dal passato che si inizia sempre dando la colpa agli ebrei. Tutti conosciamo la storia” ha sottolineato il presidente israeliano Isaac Herzog nel corso della registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera su Rai1. “Oggi mi sono incontrato con i leader delle Comunità ebraiche in Europa – ha aggiunto – chiedono di essere difese. Il popolo ebraico e israeliano sono una cosa sola e sono sotto minaccia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata