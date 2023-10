Prima visita da re in un Paese del Commonwealth

Carlo III è in Kenya per un viaggio di quattro giorni. Si tratta della sua prima visita di Stato in un Paese del Commonwealth come monarca. Il re e la regina Camilla sono atterrati lunedì sera all’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta. Martedì mattina il presidente William Ruto ha ospitato una cerimonia di benvenuto per Carlo alla State House, dove è stato ricevuto con tappeto rosso e 21 colpi di cannone da parte della marina del Kenya.

