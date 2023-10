In centinaia in divisa da Uomo Ragno si sono radunati in Argentina, a Buenos Aires, per battere il primato del Guinness World Records per il maggior numero di persone vestite da Spider-Man. Il primato appartiene attualmente alla Malesia con 685 persone. Il ritrovo sotto al famoso monumento Obelisco della capitale argentina domenica pomeriggio. I partecipanti hanno anche portato cibo confezionato e in scatola da donare a un’istituzione locale che assiste i poveri e i senzatetto. I notai del Guinness World Records stanno recuperando i nomi del partecipanti per verificare se il primato è stato battuto.

