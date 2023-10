Le truppe israeliana restano nell'enclave palestinese "esentendendo ulteriormente le operazioni". Netanyahu: "Demoliremo Hamas e riporteremo indietro gli ostaggi"

Ancora una notte di scontri e combattimenti a Gaza dove restano piantonati i tank e i soldati israeliani nel tentativo di avanzare e prendere posizioni nell’enclave palestinese. Un’operazione che, come ribadito dal premier Benyamin Netanyahu, ha due obiettivi: “Demolire Hamas e riportare indietro gli ostaggi”. Proprio di loro ha parlato ieri Hamas proponendo uno scambio coi detenuti palestinesi.

Nel frattempo, sul fronte diplomatico, ci sono state scintille tra Ankara e Tel Aviv dopo che il presidente turco Erdogan ha parlato di Israele come criminale di guerra. Immediata la risposta dello Stato Ebraico che ha deciso di richiamare i suoi diplomatici dalla Turchia.

Sono state 20mila invece le persone che ieri sono scese in piazza a Roma sfilando in corteo per chiedere il cessate il fuoco immediato a Gaza. Cori a favore della Palestina, striscioni e fumogeni. Strappata la bandiera di Israele sul muro di cinta della sede della FAO.

“I servizi di telecomunicazione (linea fissa, mobile e Internet) nella Striscia di Gaza, interrotti venerdì 27 ottobre 2023 a causa dell’aggressione in corso, verranno gradualmente ripristinati”.Così la Palestine Telecommunications Company (Paltel) su X.

