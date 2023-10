Il presidente Ebrahim Raisi su X: "La situazione potrebbe costringere tutti ad agire"

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha affermato che Israele, con le sue azioni militari nella Striscia di Gaza, ha “oltrepassato la linea rossa”, il che potrebbe costringere altri a intervenire. “I crimini del regime sionista hanno superato la linea rossa, il che potrebbe costringere tutti ad agire”, ha scritto Raisi su X.

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield.

— سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) October 29, 2023