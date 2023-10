Il progetto di legge sarà presentato entro la fine dell'anno

Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso di inserire il diritto all’aborto nella Costituzione entro il prossimo anno. Il leader ha dichiarato su X che il progetto di legge a riguardo sarà presentato entro la fine di quest’anno, in modo che “nel 2024, la libertà delle donne di abortire sarà irreversibile”. L’aborto in Francia è stato depenalizzato da una legge del 1975, ma la Costituzione non prevede nulla che garantisca il diritto all’interruzione di gravidanza. Macron, onorando la femminista Gisele Halimi a marzo, aveva dichiarato di voler cambiare la Costituzione per “sancire la libertà delle donne di abortire”. La mossa è arrivata dopo che lo scorso anno la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato una storica sentenza sull’aborto eliminando la garanzia costituzionale al diritto di interrompere la gravidanza.

Si cerca di evitare il referendum

La modifica della Costituzione è un processo laborioso, ma il governo ha pensato a una scorciatoia per evitare un referendum. Presentando un proprio disegno di legge, piuttosto che uno presentato dai parlamentari, Macron può convocare un “congresso” speciale di entrambe le Camere che deve adottare l’emendamento con una maggioranza di tre quinti, cosa che sembra fattibile. Questi congressi si riuniscono al Palazzo di Versailles. Il testo del disegno di legge per riconciliare tutte le parti è in lavorazione da mesi. Macron ha detto che la prossima settimana sarà inviato al Consiglio di Stato, il più alto organo amministrativo francese, un passo necessario. Entro la fine dell’anno verrà poi presentato in Consiglio dei ministri. L’ufficio di Macron ha dichiarato che l’articolo 34 della Costituzione sarà modificato per includere che “la legge determina le condizioni in cui si esercita la libertà delle donne di ricorrere all’aborto, che è garantita“. “Questa è una vittoria per tutte le donne e un forte simbolo inviato ad altri Paesi del mondo dove i nostri diritti stanno perdendo terreno”, ha commentato su X la ministra francese per l’Uguaglianza di donne e uomini, Berengere Couillard.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata