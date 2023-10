Migliaia di persone sono scese in strada lungo la zona di Victoria Embankment

Migliaia di persone si sono radunate lungo la zona di Victoria Embankment a Londra per manifestare in solidarietà del popolo palestinese. Il corteo è un’iniziativa di Palestine Solidarity Campaign, organizzazione di attivisti nata nel Regno Unito. La marcia ha preso il via in seguito alla nuova offensiva lanciata da Israele sulla Striscia di Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata