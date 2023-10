Gli attivisti hanno chiesto un'indagine indipendente da parte delle Nazioni Unite

Armita Geravand, la 16enne iraniana ferita misteriosamente lo scorso 1 ottobre nella metropolitana di Teheran mentre non indossava il velo, è morta dopo settimane di coma. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale iraniana Irna. I genitori di Geravand in video diffusi dai media statali, hanno affermato che hanno contribuito al ferimento della figlia un problema di pressione sanguigna, una caduta o forse entrambe le cose. Gli attivisti sostengono invece che Armita è stata spinta e aggredita perché non indossava l’hijab e hanno chiesto un’indagine indipendente da parte delle Nazioni Unite.

