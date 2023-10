Armita Geravand era in coma da 28 giorni

Armita Geravand, la 16enne iraniana ferita settimane fa nella metropolitana di Teheran mentre non indossava il velo, è morta dopo settimane di coma. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale iraniana Irna. I genitori di Geravand in video diffusi dai media statali, hanno affermato che hanno contribuito al ferimento della figlia un problema di pressione sanguigna, una caduta o forse entrambe le cose. Gli attivisti hanno invece sostenuto che Geravand è stata spinta e aggredita perché non indossava l’hijab e hanno chiesto un’indagine indipendente da parte delle Nazioni Unite.

This is Armita Geravand, a young woman brutalized by the morality police and now in a coma. The videos show her courageously walking unveiled. She stands as a beacon for millions in Iran, defiantly refusing to submit to oppressive mullahs & enforced hijab.pic.twitter.com/a1mARDJ8VK

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 24, 2023