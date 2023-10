Il filmato è stato pubblicato dal Dipartimento della Difesa statunitense. Nessun commento da Pechino

Un aereo da caccia cinese è arrivato a 3 metri da un bombardiere americano B-52 che sorvolava il Mar Cinese Meridionale, quasi causando un incidente. Lo hanno annunciato le forze armate statunitensi, sottolineando il serio rischio di collisione poiché entrambi i Paesi competono per l’influenza nella regione. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti il ​​27 ottobre ha pubblicato un video in cui si dice: “Il 24 ottobre 2023, un pilota J-11 della Repubblica popolare cinese ha eseguito un’intercettazione pericolosa di un aereo B-52 dell’aeronautica americana, che stava conducendo legalmente operazioni di routine sul Mar Cinese Meridionale”. Il Ministero degli Affari Esteri di Pechino non ha rilasciato dichiarazioni in merito a questo episodio.

