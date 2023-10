Massice inondazioni ad Acapulco, residenti senza elettricità

È di almeno 27 morti e 4 dispersi il bilancio del passaggio dell’uragano Otis in Messico. Lo ha detto la segretaria messicana alla Sicurezza, Rosa Icela Rodríguez Rodríguez, durante un briefing con il presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador. Non sono stati, tuttavia, forniti dettagli sull’identità delle vittime né sul luogo in cui hanno perso la vita. Otis ha raggiunto Acapulco causando massicce inondazioni e facendo precipitare nel panico la località marittima. Ci sono stati saccheggi e i residenti sono rimasti senza elettricità e internet.

