Un gruppo di miliziani iracheni ha allestito un centro di donazioni per organizzare gli aiuti ai palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza, colpita dai raid di Israele dopo l’assalto dei miliziani di Hamas nel territorio dello Stato ebraico lo scorso 7 ottobre.

Gli articoli includono forniture essenziali e saranno inviati a Gaza attraverso il valico di Rafah in Egitto. “I cesti alimentari contengono materiali di base necessari per la vita, sufficienti per una settimana. Pesano 15-16 chilogrammi di vari tipi di cibo che garantiscono la sopravvivenza”, ha detto il funzionario delle Forze di mobilitazione popolare, appoggiate dall’Iran, Ghalib Al Husseini.

