Presa di mira la base di al Asad nell'Iraq occidentale e una nel nord del Paese

Alcuni soldati americani sono rimasti leggermente feriti in Iraq in seguito a un’ondata di attacchi tramite droni effettuati nelle ultime 24 ore contro alcune basi Usa nel Paese. Due droni hanno preso di mira la base di al Asad nell’Iraq occidentale, un altro invece ha attaccato una base nel nord del Paese. Le forze statunitensi li hanno intercettati tutti e tre, distruggendone due e danneggiando il terzo, che è comunque riuscito a ferire in maniera lieve alcuni soldati secondo quanto riporta una dichiarazione del Comando Centrale degli Stati Uniti.

