Parteciperà a vertice organizzato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’albergo St.Regis, sede dei lavori del vertice per la pace organizzato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. I lavori del summit che si svolge nella nuova capitale amministrativa, non distante dal Cairo, inizieranno dopo la foto di famiglia con tutti i partecipanti presenti al summit organizzato per provare a cercare una soluzione diplomatica che porti alla de-escalation del conflitto tra Israele e Hamas.

