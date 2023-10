I dettagli della proposta della Casa Bianca al Congresso

La Casa Bianca ha pubblicato un’ampia serie di proposte per sostenere Israele e l’Ucraina,per garantire maggiori investimenti alla produzione interna nel campo della Difesa, nell’assistenza umanitaria e nella gestione dei flussi di migranti al confine tra Stati Uniti e Messico. Il finanziamento supplementare chiesto al Congresso supera i 105 miliardi di dollari e Biden spera che il Campidoglio si muova urgentemente. La voce più costosa della richiesta di finanziamento sono i 61,4 miliardi di dollari per il sostegno all’Ucraina. Parte di questo stanziamento servirà per ripristinare le scorte di armi in dotazione al Pentagono dopo le forniture a Kiev. Israele riceverebbe, invece, 14,3 miliardi di dollari in aiuti. La maggior parte dello stanziamento sarà destinato a rafforzare i sistemi di difesa aerea e missilistica dello Stato ebraico. Sul fronte migratorio la proposta prevede di stanziare 14 miliardi di dollari per aumentare, tra le altre cose, gli agenti di frontiera, installare nuovi macchinari per le ispezioni e aggiungere personale destinato a occuparsi delle richieste di asilo. Nonostante ci sia stata una pausa negli arrivi di migranti negli Stati Uniti dopo la stretta dello scorso maggio, gli attraversamenti illegali hanno superato una media giornaliera di oltre 8mila il mese scorso.

