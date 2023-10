E' la quarta volta nel giro di pochi giorni

Nuova evacuazione per la Reggia di Versailles causa allarme bomba. E’ la quarta volta nel giro di pochi giorni. “Per motivi di sicurezza, la Reggia di Versailles sta evacuando i visitatori e riaprirà non appena saranno effettuati i controlli. Vi ringraziamo per la comprensione”, si legge sul profilo ‘X’ della Reggia.

