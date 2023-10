Lo Stato ebraico accusa la Jihad islamica

“Un razzo puntato su Israele è esploso alle 18:59, lo stesso momento in cui è stato colpito un ospedale a Gaza“. E’ quanto scrive su X l’esercito israeliano, postando un video in cui si vede, nel buio, un vettore che esplode nel cielo, seguito da un’eplosione a terra. “I media di tutto il mondo si sono affrettati a dare la notizia di Hamas, senza verificare i fatti. Ora sappiamo che un razzo della Jihad islamica puntato contro Israele ha colpito l’ospedale di Gaza”, scrive l’Idf in un successivo post. La Jihad islamica replica alle accuse: “Stanno cercando di sottrarsi alla responsabilità del brutale massacro commesso”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE Immagini Twitter

