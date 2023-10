Il presidente americano atteso a una missione diplomatica

Il presidente americano Joe Biden è atterrato in Israele per una missione diplomatica volta a evitare che la guerra con Hamas si trasformi in un conflitto ancora più ampio. Una sfida diventata più difficile con l’indignazione che ha attraversato il Medioriente dopo la morte di centinaia di persone in un ospedale della Striscia di Gaza. Inizialmente Biden avrebbe dovuto visitare anche la Giordania, ma i suoi incontri con i leader arabi sono stati annullati. L’unica tappa di Biden resta quella di Tel Aviv dove ci si aspetta che faccia pressioni per consentire l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza durante l’incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

