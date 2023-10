Il premier israeliano col presidente americano a Tel Aviv

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha incontrato a Tel Aviv il presidente Usa Joe Biden, in missione nell’area per discutere del conflitto tra lo Stato ebraico e Hamas, dopo l’aggressione del movimento estremista palestinese. “Come il mondo si è unito per sconfiggere il nazismo e si è unito per sconfiggere l’Isis, dobbiamo essere uniti per sconfiggere Hamas. Israele è unito per sconfiggere Hamas”, ha detto il primo ministro dello Stato ebraico. “Sconfigeremo Hamas e le forze della civilizzazione prevarranno”, ha sottolineato Netanyahu.

