“La minaccia terroristica è ancora alta. Nell’Unione europea potrebbe aumentare, non siamo ancora arrivati a questo punto, ma rimaniamo sempre vigili. Vediamo anche il cambiamento dei modelli, dove ad esempio ora ci sono più attacchi di lupi solitari. Se in questo specifico attacco a Bruxelles fosse un lupo solitario penso che sia troppo presto per dirlo, ma esiste un buon indizio in quella direzione. Vediamo anche che la radicalizzazione online è davvero una delle minacce crescenti, e che sempre più persone si radicalizzano in modelli che non sono solo tradizionali”. Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata